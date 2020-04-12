В жизни Агаты Муцениеце последнее время происходят по истине тревожные события. Знаменитость во всеуслышанье заявила, что подверглась домашнему насилию со стороны Павла Прилучного.

В жизни Агаты Муцениеце последнее время происходят по истине тревожные события. Знаменитость во всеуслышанье заявила, что подверглась домашнему насилию со стороны Павла Прилучного.Экстренное обращение Муцениеце не на шутку взволновало ее поклонников. Примечательно, что актриса все еще не может воспользоваться собственным мобильным телефоном, чтобы вести свои соцсети, поскольку Прилучный отобрал у супруги смартфон.В связи с этим о состоянии Агаты рассказала агент артистки Мариам Андреевская. Андреевская заверила, что актриса в данный момент находится дома. Муцениеце нужно время, что прийти в себя и восстановиться.Известно, что Павел Прилучный также не выходил на связь после известия о случившемся. Вместо актера с заявлением выступила его представительница, которая заявила, что слова актрисы не соответствуют действительности.20 Дек 2018 в 11:59 PSTНапомним, ранее на с жесткой критикой обрушилась Настасья Самбурская. Она заявила, что актрисе необходимо развестись и заняться собой. Самбурская посетовала на то, что ныне жены звез привыкли буквально монетизировать все свою семейную жизнь, включая ссоры и разлуки.