Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире по игре Tennis World Tour. Соревнования по виртуальному теннису пройдут с 27 по 30 апреля.Организаторами киберспортивного соревнования выступили организаторы теннисного турнира в Мадриде. Как сообщает SportGame.Pro, участие в турнире также примут француз Люка Пуй, американец Джон Изнер, британец Энди Маррей немка Анжелика Кербер, испанка Карла Суарес-Наварро и нидерландка Кики Бертенс.