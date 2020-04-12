В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии Торпедо-БелАЗ на поле домашнего стадиона в Жодино обыграло Энергетик-БГУ со счетом 2:0. Минчане, прервавшие победную серию из трех игр, потерпели первое поражение в сезоне.

В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии "Торпедо-БелАЗ" на поле домашнего стадиона в Жодино обыграло "Энергетик-БГУ" со счетом 2:0. Минчане, прервавшие победную серию из трех игр, потерпели первое поражение в сезоне.У победителей встречи голами отметились белорус Андрей Хачатурян и бразилец Габриэль Рамос ад Пенья, забившие на 55-й и 66-й минутах соответственно. В составе автозаводцев сыграли российские защитники Виталий Устинов и Дмитрий Яшин."Торпедо" одержало третью победу в четырех играх и с девятью очками вышло в лидеры турнирной таблицы, а "Энергетик" расположился на второй строчке, имея в активе также девять очков.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 1,7 миллиона человек, из которых 106 тысячи скончались.