Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий визовые санкции для стран, которые не возвращают или не спешат возвращать своих граждан, подданных и резидентов из США во время эпидемии коронавируса COVID-19.

Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий визовые санкции для стран, которые не возвращают или не спешат возвращать своих граждан, подданных и резидентов из США во время эпидемии коронавируса COVID-19.Информацию об этих нарушениях госсекретарю Майку Помпео будет сообщать министр внутренней безопасности США Элейн Дюк, уточняет РИА Новости. Руководитель Госдепа должен будет в течение семи дней решить, вводить ли санкции против стран-нарушителей. Санкции в первую очередь будут касаться выдачи виз.