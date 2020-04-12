Британский премьер Борис Джонсон долечивается от коронавируса в больнице и коротает время, решая судоку и пересматривая трилогию Властелин колец. Еще он смотрит черную комедию английского режиссера Брюса Робинсона Уитнэйл и я и подобные ей фильмы.

Британский премьер Борис Джонсон долечивается от коронавируса в больнице и коротает время, решая судоку и пересматривая трилогию "Властелин колец". Еще он смотрит черную комедию английского режиссера Брюса Робинсона "Уитнэйл и я" и подобные ей фильмы.Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию диагностировали у Джонсона 26 марта. Он самоизолировался в своей резиденции и продолжил работу, но 5 апреля его госпитализировали, 6 апреля – переведен в отделение интенсивной терапии. Сейчас Джонсон выздоравливает и уже может ходить по палате, сообщает Times.В канцелярию на Даунинг-стрит тем временем приходят открытки. Их уже набралось несколько коробками. Представитель Джонсона отметил, что пожелания очень милы.