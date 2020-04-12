На Исторической сцене Большого театра завершился концерт Мы вместе — беспрецедентная акция благодарности российским врачам, борющимся за жизни тысяч пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

На Исторической сцене Большого театра завершился концерт "Мы вместе" — беспрецедентная акция благодарности российским врачам, борющимся за жизни тысяч пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Концерт вели Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Зрительный зал был пуст, но выступления популярных артистов увидели миллионы россиян. Трансляцию творческого марафона вели телеканал "Россия 1" и сайт 33Live.RuRu.Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились с трогательными словами благодарности к российским врачам и волонтерам. "Передовая — так сейчас говорят о работе врачей", — напомнил Андрей Малахов. Работа врачей сегодня, по его словам — это "наша оборона Москвы", а люди, которые сейчас на передовой — настоящие герои.Актер Константин Райкин прочитал для медиков произведение Давида Самойлова "Дописывая этот стих".Певец Дима Билан исполнил песню "Не отрекаются, любя".Актер Сергей Гармаш прочитал стихотворение Евгения Евтушенко "Поющая дамба".На сцене Большого выступили, в частности, Александр Петров, Юлия Пересильд, Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Константин Райкин. Они исполнили известные песни, стихи и классические произведения.На прямую связь с ними вышли врачи, находящиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом COVID-19, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Концерт был организован телеканалом "Россия 1" и Большим театром при поддержке Министерства культуры России.