Это второй смертельный случай в регионе, еще у трех человек подтвердилось заражение COVID-19.

У 59-летней костромички, которая скончалась 11 апреля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Костромской области.У женщины были серьезные сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это вторая смерть в регионе пациента с COVID-19. Ранее скончалась 70-летня пациентка на ИВЛ.Также отмечается, что в регионе подтвердилось заражение коронавирусом у троих человек. Их состояние удовлетворительное, стабильное. В настоящий момент ни у кого из них пневмонии нет. Аппараты ИВЛ не требуются.