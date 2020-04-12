В Москве мужчина нарушил режим самоизоляции и подверг себя смертельному риску. Уточняется, что мужчина пытался сделать фотографию и случайно вывалился из окна. К счастью, рядом оказались ..

В Москве мужчина нарушил режим самоизоляции и подверг себя смертельному риску. Уточняется, что мужчина пытался сделать фотографию и случайно вывалился из окна.К счастью, рядом оказались люди, которые чудом спасли бедолагу. Кроме того, к спасению подключились сотрудники правоохранительных органов, пишет телеграм-канал Mash. Так или иначе, нарушителю предстоит заплатить штраф.