Четырнадцать человек с коронавирусом COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки. Как сообщают в оперативном штабе, у всех пациентов была пневмония и сопутствующие заболевания - гипертония, сахарный диабет. Возраст погибших - от 52 до 82 лет. Общее число зараженных в России, по данным оперштаба, превысило 13,5 тысячи. Более тысячи заболевших выздоровели.

Четырнадцать человек с коронавирусом COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки. Как сообщают в оперативном штабе, у всех пациентов была пневмония и сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет. Возраст погибших — от 52 до 82 лет. Общее число зараженных в России, по данным оперштаба, превысило 13,5 тысячи. Более тысячи заболевших выздоровели.Врачи провели уже около миллиона 200 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили почти 50 пациентов. Об этом сообщил сегодня утром главврач Денис Проценко. Выздоровели и выписались всего пять. В общей сложности на лечении — более 500 человек, и почти все из них — с пневмонией, которую часто вызывает новый коронавирус. 52 пациентам требуется особая забота медиков, эти люди находятся в реанимации, почти половина из них — на искусственной вентиляции легких.