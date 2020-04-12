Около 200 россиян покинут в воскресенье Японию. Вывозить их будет Аэрофлот из Токио. На рейс зарегистрировали пассажиров не только из Москвы и Московской области, но и ближайших к Москве регионов.

Около 200 россиян покинут в воскресенье Японию. Вывозить их будет "Аэрофлот" из Токио. На рейс зарегистрировали пассажиров не только из Москвы и Московской области, но и ближайших к Москве регионов.По данным ТАСС, вылет запланирован на 06:20 по московскому времени, в настоящее время пассажиры проходят регистрацию.В посольстве сообщили, что еще около 400 россиян из-за ограничения авиасообщения вынужденно остаются в Японии. Для их скорейшего возвращения делается все возможное.По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тысяч умерли.В субботнем отчете оперативного штаба говорилось, что число летальных исходов в России достигло 106. Всего за время пандемии заразились 13 584 человека. Инфекция затронула все регионы, кроме республики Алтай, а также Ненецкого и Чукотского автономных округов. Чуть более тысячи пациентов полностью выздоровели. Врачи провели около миллиона 200 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением находятся 159 тысяч человек.В субботу мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков. Уже со среды они будут обязательны для любых поездок по городу. Пропускную систему вводят и в Подмосковье.