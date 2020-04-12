Сегодня, во второе воскресенье апреля, свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО).

Сегодня, во второе воскресенье апреля, свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО).Войска ведут свою историю с 1914 года; тогда в армии появились первые спецподразделения для отражения атак с воздуха.В наши дни силы противовоздушной обороны каждый день отслеживают более пяти тысяч объектов в небе над страной, половина из которых — иностранные самолеты.В войсках постоянно проходят учения. Так, в Подмосковье военные отработали марш, заступление на боевое дежурство и отражение атаки условного противника. Колонну ракетных систем С-400 прикрывали комплексы "Панцирь-С". Все мишени были уничтожены, сообщает телеканал "Россия 24".