Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей. КНР направила их для того, чтобы помочь России в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей. КНР направила их для того, чтобы помочь России в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Группа медиков была сформирована госкомитетом по здравоохранению Китая, передает РИА Новости.Как сообщает телеканал "Россия 24", за прошедшие сутки в Москве умерли еще 8 человек с коронавирусом. У троих из них был сахарный диабет, у остальных — другие сопутствующие заболевания. Самому молодому было 39 лет.В Ненецком автономном округе власти отменили разрешение открыть салоны красоты и фитнес-центры. Это связано с тем, что в регионе выявили первого зараженного новой инфекцией. Таким образом, в России осталось всего два субъекта федерации, где пока что не обнаружили коронавирус.Всего в стране по последним данным оперативного штаба — почти 12 тысяч инфицированных, около восьмисот человек уже выздоровели, 94 — умерли.