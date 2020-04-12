В ходе конфликта у подъезда одного из домов гражданин распылил в лицо мужчине содержимое газового баллончика...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в факте хулиганства в отношении 67-летнего гражданина.В полицию с заявлением обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что в ходе конфликта у подъезда одного из домов на Волгоградском проспекте малоизвестный гражданин распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.В ходе проверки полицейские на 2-й Дубровской улице задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60