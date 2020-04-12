Одно из крупнейших предприятий Тюменской области для борьбы с распространением коронавируса перешло на вахтовый метод работы. Такой режим никогда раньше не использовался. Теперь сотрудники после смены не возвращаются домой, а остаются в цехах. Почему руководство решилось на такой шаг и как организован быт?

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области для борьбы с распространением коронавируса перешло на вахтовый метод работы. Такой режим никогда раньше не использовался. Теперь сотрудники после смены не возвращаются домой, а остаются в цехах. Почему руководство решилось на такой шаг и как организован быт?Одни посылают видеоприветы семье, другие ведут дневники в соцсетях. Теперь 1600 специалистов тобольских предприятий "Сибура" и подрядчиков компании после работы не возвращаются домой, все они временно перешли на вахтовый метод. Смена состава происходит каждые две недели."Сегодня очень важно сохранить стабильную работу производства, а это могут сделать только здоровые сотрудники. Это важно еще и потому, что мы производим полимеры, полипропилен, который на сегодня востребован даже выше наших ожиданий. Из этого производят медицинские изделия, упаковки, на которые сегодня большой спрос", — говорит Игорь Климов, гендиректор "ЗапСибНефтехима" и "Сибур Тобольска".Вахтовый городок — это временный жилой комплекс, возведенный для строителей завода. Комнаты рассчитаны на несколько человек, есть душевые, организовано бесплатное питание. Весь персонал предварительно протестирован, вирус ни у кого не диагностирован."Без этого нельзя безопасно работать. Ведь мы делаем акцент на безопасность, не понимая, в каком статусе мы сами находимся", — говорит Максим Захаров, начальник установки компримирования и газораспределения "Сибур Тобольска".Под общую мобилизацию попал не только средний состав, но и многие руководители. Особенно тех подразделений, от деятельности которых зависит стабильность отдельного предприятия и даже города в целом."Важность нашего производства заключается в следующем: это обеспечение заводов "Сибур Тобольска" паром и обеспечение самого Тобольска горячей водой. Если мы остановим производство и будем сидеть дома на самоизоляции либо на удаленной работе, город останется без горячей воды", — говорит Александр Граб, начальник котлотурбинного цеха производства электротеплопарогенерации "Сибур Тобольска".Дети называют своих отцов героями. Жены с пониманием ждут возвращения домой и двухнедельного отдыха. Непривычно, говорят, без мужского внимания и помощи, но плюсы очевидны."Я работаю у частника… раз торговли нет, значит и зарплаты нет. А тут 100% будет заработная плата. Надо детей обеспечивать, кормить; ипотека за квартиру", — говорит Индира Азисова.К тому же работодатель взял на себя часть мужских обязанностей. Одновременно с введением нового графика работы в "Сибуре" запустили добровольческое движение. Жены и пожилые родители специалистов, которые оказались на вахте, могут по телефону подать заявку, и необходимые продукты или медикаменты им доставят на дом.