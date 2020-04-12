12.04.2020

2020-04-12 11:10:02

Владимирцев на въезде в Москву встретят полицейские

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу»- сказал он.

Такие нововведения коснулись и жителей Владимирской области, которые ездят на работу в Москву и Московскую область.