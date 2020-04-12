За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 человек.

Во Владимирской области за сутки число подтвержденных случаев коронавируса возросло на 23, по данным на утро 12 апреля в регионе 73 человека заражены COVID-19. Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщает РИА «Новости».Во Владимирской области уже был зафиксирован один случай с летальным исходом, связанный с коронавирусом. Также по данным информационного агентства в очень тяжелом состоянии находится 59-летняя врач скорой помощи, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.Напомним, по данным на 11 апреля среди городов области по заболеваемости коронавирусом Муром.