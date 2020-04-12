Пока таких сувениров выпущено всего несколько

Хрустальную модель коронавируса создали во Владимирской области.Необычный сувенир придумали и выполнили мастера Гусевского хрустального завода имени Акима Мальцова. Фотографию хрустальных вирусов опубликовали в соцсетях с подписью: «Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прототип застынет и станет таким же хрупким».Сообщается, что пока выпущено всего несколько подобных экземпляров и они уже есть в продаже.Отметим, что многие из комментаторов креатив мастеров оценили, но были и те, кто посчитал неуместным подобное творчество.