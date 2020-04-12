Нападающий московского Локомотива Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за сокращение заработной платы на время остановки российской премьер-лиги из-за распространения коронавируса COVID-19.

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за сокращение заработной платы на время остановки российской премьер-лиги из-за распространения коронавируса COVID-19.В пятницу, 10 апреля, стало известно, что "Локомотив" сумел найти общий язык с футболистами и тренерами по поводу сокращения выплат по контрактам на период карантина по пандемии.Однако на следующий день нападающий столичной команды Джефферсон Фарфан во время разговора с партнером по сборной Перу Роберто Гуизасолой в прямом эфире в Instagram резко высказался по этой ситуации."Мне решили урезать зарплату. Прислали какую-то бумагу на русском, – приводит слова Фарфана "Спорт-Экспресс". – Я ее порвал. Меня хотят кинуть на деньги, вычесть 40 процентов. Я сниму с них последнюю рубашку, пусть не играю с огнем", – подытожил нападающий.Фарфан стал игроком российской команды на правах свободного агента летом 2017 года. Ранее перуанец выступал за нидерландский "ПСВ" и немецкий "Шальке".В июне 2019-го Джефферсон получил травму на тренировке в составе национальной сборной перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки. В июле 35-летний футболист перенес операцию в Испании. Таким образом, в текущем сезоне в составе "Локомотива" форвард не сыграл ни одного матча.Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 1,7 миллиона человек, из которых 108 тысяч скончались.