В Москве за минувшие сутки выписаны из больниц сразу 188 человек, прошедших лечение от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом со ссылкой на заявление вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В Москве за минувшие сутки выписаны из больниц сразу 188 человек, прошедших лечение от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом со ссылкой на заявление вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, число выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве увеличивается — их общее количество достигло 687 человек. Пациенты, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.Ранее в столичном оперативном штабе сообщили, что в Москве за истекшие сутки скончались 14 человек с COVID-19. У всех пациентов была пневмония и сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет. Возраст погибших — от 52 до 82 лет. Общее число зараженных в России, по данным оперштаба, превысило 13,5 тысячи.