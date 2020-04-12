Более 100 лесных пожаров ликвидированы за минувшие сутки по всей стране. Общая площадь составила почти 16 тысяч гектаров.

Более 100 лесных пожаров ликвидированы за минувшие сутки по всей стране. Общая площадь составила почти 16 тысяч гектаров.Но леса продолжают гореть. 2,5 тысячи человек сейчас задействованы в тушении 56 пожаров, сообщает телеканал "Россия 24".Самая тяжелая ситуация — в Забайкалье. Там горит более 5,5 тысячи гектаров леса. Еще 23 природных пожара зафиксированы в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приамурье, Бурятии, Краснодарском крае, Оренбургской области, а так же в Крыму.