Знаковый визит Юрия Гагарина во Владимирскую область состоялся спустя 2 года после легендарного полёта.

Россия отмечает День космонавтики. Сегодня ровно 60 лет со дня события, которое стало началом космической эры в истории человечества. 12 апреля 1961-ого состоялся полёт Юрия Гагарина к звёздам. И сегодня мы решили вспомнить 12 владимирских фактов о космосе и первом космонавте планеты.1. 108 минут, которые изменили историю. "Космос - наш. Мы - первые!" 12 апреля 1961 года ликовала вся страна. "Восток-1", пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура в 9.07 по московскому времени. За час 48 минут корабль сделал один оборот вокруг земного шара. Об этом уникальном событии всему Советскому Союзу рассказал уроженец Владимира. Юрий Борисович Левитан. Голос страны. Голос истории. На момент полёта к звёздам Юрию Гагарину было 27 лет. А Левитану - 48.2. Знаковый визит Юрия Гагарина во Владимирскую область состоялся спустя 2 года после легендарного полёта. 17 сентября 1963 года. Правда, чуть ранее в марте Гагарин встретился с жителями области в Киржаче. А осенью "звезда планетарного масштаба" Юрий Гагарин посетил Суздаль и Владимир. Письмо легенде - с приглашением- написали воспитанницы суздальской колонии для несовершеннолетних девочек. Она находилась в стенах Спасо-Евфимиевой обители. "Обязательно приеду, только учитесь на совесть", ответил им Юрий Алексеевич. И слово, конечно, сдержал.3. Визит Юрия Гагарина на владимирскую землю задумал Министр охраны общественного порядка Вадим Тикунов. В прошлом - секретарь владимирского обкома партии. Вадим Степанович Тикунов- уроженец Симбирска. Партийную карьеру во Владимире начал в 47-ом. На этом фото, предоставленном Госархивом Владимирской области Вадим Тикунов - по правую руку от Гагарина. Кстати, вот ещё один раритетный снимок. Юрий Гагарин даёт автограф во Владимире.4. 17 сентября 1963-его в Суздале Юрия Гагарина встречали у кремля. Как вспоминает Герой Труда России Алиса Аксёнова (она лично проводила для первого космонавта планеты экскурсию) возле кремля яблоку было негде упасть. Пожать руку Юрию Гагарину хотел каждый.5. Во Владимире Юрий Гагарин посетил дом политпросвещения. Воспоминания о встрече с покорителем звёзд хранит и семья Пономарёвых. Юрий Алексеевич Гагарин отобедал в семье Михаила Пономарёва. С 61-ого по 83-ий год он занимал должность первого секретаря владимирского областного комитета КПСС. Угощали гостя фирменными "пономарёвскими щами", "пономарёвской селёдкой", котлетами. Об этой встрече Пономарёвых с легендой на страницах своей книг из серии "Люди земли Владимирской" рассказал кинодокументалист Владимир Ишутин.6. "Понравились ли Вам Владимир и Суздаль"? Такой вопрос задал Юрию Алекссевичу один из корреспондентов. "Они замечательные!. Наши, исконно русские города". Рад, что познакомился с ними". Таким был ответ.7. А вы знаете, что няню для своих дочерей Юрий Алексеевич Гагарин искал в Коврове? В городе оружейников он побывал в 66-ом. Няню для дочерей Елены и Галины Юрий Алексеевич хотел пригласить из семьи Бугримовых. Пожить в доме Гагариных, помочь в воспитании детей космонавт предложил Александре Васильевне - бывшей заведующей детским садом. Та, к сожалению, поехать в столицу не смогла.8. Кстати, об этой кандидатуре Юрий Алексеевич узнал от Николая Петровича Каманина. И это ещё одна нить, которая навсегда связал наш край и покорителей космоса. Легендарный Каманин - организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов- уроженец города Меленки. Его вклад в дело покорения космоса неоценим. Вспомним, что именно Каманин был главным сторонником отправки в космос женщин. И в том числе благодаря ему к звездам отправилась Чайка - Валентина Терешкова.9. Жизнь Юрия Гагарина трагически оборвалась именно во Владимирской области. 27 марта 1968-ого. Он погиб близ деревни Новосёлово Киржачского района во время учёбного полёта вместе с инструктором Владимиром Серёгиным. Гагарину было 34 года. Серёгину - 45. Место их гибели - главная космическая точка на карте региона.10. Говоря о космосе, конечно, вспоминаем и Вязники. Родину Валерия Николаевича Кубасова. Лётчика-космонавта СССР № 18. Дважды Герой Советского Союза очень любил свою малую родину. Часто приезжал в Вязники. И здесь, по прежнему бережно хранят память о нём.11. Современные космонавты выбирают для учёбы Владимирскую область. Российские покорители звёзд- в числе лучших выпускников владимирского филиала Президентской Академии Народного хозяйства и Госслужбы.12. Есть и другие связи. Научные и технические. Так, к примеру, на борту МКС - владимирские фильтры для воды. А знаменитый ковровский ВНИИ "Сигнал" создаёт уникальные системы управления, которые используются в стартовых космических комплексах на космодромах "Байконур" и "Восточный".История покорения космоса. Общее достояние. Общая память. И наша общая гордость.Мария Платанюк