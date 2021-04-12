Для строительства домов по программе реновации в Москве подобрано 500 площадок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По некоторым из них ведется проектирование будущего жилья, на других уже строят дома.

Для строительства домов по программе реновации в Москве подобрано 500 площадок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По некоторым из них ведется проектирование будущего жилья, на других уже строят дома.По словам градоначальника, это позволит завершить первый этап программы реновации быстрее. "Потом уже можно переходить ко второй волне, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома», — сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".Подбор стартовых площадок представляет особую сложность для реализации программы. Раньше они вводились сотнями, на сегодняшний день – единицами. При этом есть случаи, когда жители так называемых хрущевок отказывались от участия в программе, а потом меняли свое мнение и высказывали желание присоединиться к ней.Собянин напомнил, что по закону это невозможно. После проведения голосования о включении дома в программу реновации входить в нее уже нельзя, подчеркнул мэр.Впрочем, у отказавшихся ранее от реновации собственников жилья еще есть возможность войти в программу. Сделать это можно через суд, отметил Собянин."Либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день», — уточнил градоначальник.Программу реновации ветхого жилого фонда Москвы утвердили в 2017 году. В нее включено 5 175 домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Там проживает миллион человек – почти каждый десятый москвич.Первые жильцы переехали в новые дома в феврале 2018 года. Москвичи переселяются в пределах того же района. Это значит, что им не придется привыкать к новому месту: все социальные учреждения, магазины, транспортные и спортивные объекты останутся поблизости.Переселенцы получают квартиры большей площади с отделкой класса комфорт. В новых домах предусмотрено жилье для людей с ограниченными возможностями. Придомовая территория благоустраивается.