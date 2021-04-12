Крупное поражение муромских футболистов на выезде в Твери. Подопечные Олега Стогова в рамках 19-го тура первенства провели первый матч на выезде после зимнего перерыва. Встреча завершилась к

Крупное поражение муромских футболистов на выезде в Твери. Подопечные Олега Стогова в рамках 19-го тура первенства провели первый матч на выезде после зимнего перерыва. Встреча завершилась к вечеру 12 апреля. Противник красно-черных – ФК “Тверь” завладел инициативой уже с первых минут матча. К перерыву муромляне пропустили два мяча. Во втором тайме “Муром” продолжил сдавать позиции.