Имя Ивана Жукова носит средняя школа №2 города Владимира. Там установлена Парта Героя.

В субботу, 10 апреля, не стало Ивана Ефимовича Жукова, лётчика-испытателя, Героя Советского союза, полковника Советской армии. Об этом сообщили на своей странице в соцсетях .Иван Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире. Окончил школу №2 в родном городе. В 1953 году Жуков был призван на службу в Советскую Армию. Окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, затем Военно-воздушную академию. Служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме «Большое Савино» в Перми.21 августа 1981 года при испытании сверхзвукового истребителя-перехватчика МИГ-25 на высоте 17 тыс. метров начался пожар, Жуков не стал катапультироваться и ценой больших усилий сумел посадить самолет, за что был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.В 1988 году Иван Жуков был уволен в запас. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.Имя Ивана Жукова носит средняя школа №2 города Владимира. Там установлена Парта Героя. На ней изображен портрет Ивана Ефимовича, указаны основные этапы его биографии и его заслуги. Также размещен QR-код, перейдя по которому можно узнать о Герое более подробно.Фото