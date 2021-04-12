Планируется, что на эти средства в порядок приведут 1,9 км дороги или 21 тысячу квадратных метров.

В 2021 году в Суздале отремонтируют центральную улицу – Ленина. Въезд в древний русский город заасфальтируют за 18,3 млн рублей. Планируется, что на эти средства в порядок приведут 1,9 км дороги или 21 тысячу квадратных метров.Подрядчиком при выполнении работ станет ГУП «ДСУ-3».На пересечении улицы Ленина с Кремлёвской заменят светофор, возле военкомата и швейной фабрики обустроят посадочные площадки и пешеходные переходы. Намечен ремонт проезжей части на улице Гастева, ведущей к стадиону «Спартак».Общий объём финансирования по нацпроекту «Безопасные дороги» составит 25 млн рублей.