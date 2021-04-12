В понедельник, 12 апреля, весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. В этот день участники клуба Лидеров России Эльбрус рассказали, над какими проектами в космической сфере они работают.

В понедельник, 12 апреля, весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. В этот день участники клуба Лидеров России "Эльбрус" рассказали, над какими проектами в космической сфере они работают.Полуфиналист первого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко возглавляет первую в нашей стране Школу астрономии kantrSkrip.corp. По его словам, до пандемии активно проводились мероприятия, в которых участвовали десятки тысяч школьников.Вместе со своей командой он четвертый год подряд проводит открытый фестиваль "Дни космоса" в Екатеринбурге. Сейчас Скрипниченко готовит проект "Новые горизонты", который призван познакомить горожан с научными центрами столицы Урала. А осенью 2021 году участник "Лидеров России" намерен запустить экскурсию по хайтек местам Екатеринбурга.Победитель специализации «Наука» и суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России», проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета Ольга Ларина из Курска занимается космическими программами по запуску спутников с другими странами. Под ее руководством открыта "Космическая Академия для школьников Центральной Америки и Эквадора".Ларина возглавляла работы по созданию программы космического образования "Космос и мир". Это будет уникальный курс, ориентированный на зарубежных коллег. Сейчас сотрудники Юго-Западного университета подготовили и перевели на испанский язык все материалы по программе.В свою очередь победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», член Клуба Лидеров России «Эльбрус», советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев предложил создать команду специалистов и школьников для участия в федеральной программе "Дежурный по планете".«Проектом запуска спутника на орбиту мы ставим цель сделать первый шаг на большом пути в популяризации и развитии космических технологий в регионе, Южном федеральном округе, в стране в целом, чтобы создавать новые заделы по подготовке необходимых кадров и достижению амбициозных целей технологического лидерства и независимости нашей страны", – сказал он.Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". До 26 апреля продлится регистрация на четвертый сезон. Участники могут выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.