В этот день в 1961 году состоялся первый полёт человека в космос.
Проблемой реконструкции мемориала памяти Гагарина под Киржачом занялись активисты «народного фронта». Это мог быть отличный подарок к 60-летию со дня первого полета человека в космос, но к очередной годовщине власти подошли, что называется, с пустыми руками. Никто не выказывает желание профинансировать проект. Обновить мемориальный комплекс мечтал Алексей Леонов. Космонавт, дважды Герой Союза, добился того, что на аллее памяти появились стелы с именами первых членов космического экипажа. Благодаря ему в Киржач привезли настоящий истребитель, он должен был стать частью мемориального комплекса и символом надежды. Наконец, он надеялся, что в Новоселове появится и полноценный космический музей, но увы. О космосе, который однажды стал ближе и планах, которые с годами всё дальше – в нашем материале.
Декорации «Байконура» в крымской степи, сценарий двухлетней выдержки и невероятно похожий на своего героя главный актер. Первый байопик о «первом человеке в космосе», увы, не встретил «горячего» интереса у прокатчиков, но, судя по отзывам, СВОЕГО зрителя всё-таки нашел и тронул.
Историю жизни самого известного космонавта планеты создатели фильма уложили в сто восемь минут. Ровно столько же длился первый полет человека к звездам. Гагарин взял единственный билет на «одиночный сеанс» и занял не самое удобное кресло, но «кино» того определенно стоило.
- В космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет – черный цвет. Но, может быть, когда мы будем летать дальше, к другим планетам, в другие звездные, в этом время нам понравится больше, чем голубой, черный цвет неба, так как мы к нему привыкнем.
Корабль «Восток 1» уже обогнул половину земного шара, когда в Москве согласовали текст для радиоэфира. О том, что самый близкий человек так далеко, семья Гагарина узнала от другого Юрия – Левитана. Очень личное письмо, которое космонавт написал жене за сутки до полета, было рассекречено только спустя много лет, рассказывает племянница героя Тамара Филатова.
Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «Написал это письмо, письмо-завещание, что он очень часто, милая моя, дорогая Валюша, конечно, я не успел многого сделать, но я жил честно. Он пишет, воспитай, пожалуйста, детей достойных нашего общества. Потом он пишет, мне может быть потом стыдно за мою такую минутную слабость. Но я считаю, что это не слабость - это сила».
Сделав шаг в неизвестность, Гагарин шагнул в вечность. В одну секунду он стал сыном миллионов советских матерей, гордостью отцов и примером – для поколения еще совсем юных, но в будущем обязательно – космонавтов. Страна ликовала, встречая Гагарина как звезду, которая сойдя с небосвода, исполнила заветное желание всего человечества.
Валентина Сафронова, член Совета ветеранов: «Мы ещё тогда детьми были. Как мы тогда кричали: "Ура!".
Антонина Кульшина, член Совета ветеранов: «Для меня Гагарин - это первый товарищ, позволивший нам усилить наше мировоззрение, узнать нашу землю сверху, не сомневаться в том, что она такая красивая, что её надо беречь».
Звездное «турне» Гагарина по Земле растянулось на три года. За это время он посетил больше тридцати стран мира и объехал почти весь союз. Сентябрь тысяча девятьсот шестьдесят третьего. Громкие заголовки областных газет в архивных подшивках. «Первый космонавт на земле Владимирской».
Маргарита Сдобникова, заместитель директора по научной работе областной научной библиотеки: «У нас хранятся уникальные уже, можно сказать, вещи. Газеты тех лет. Мы можем узнать информационно и узнать стилистику тех лет, как встречали этого человека. Это было что-то невообразимое».
А ведь это был большой секрет, о котором, кажется, знали все, вспоминает Алиса Аксенова. Молодому директору музея-заповедника, ей было поручено сопровождать Гагарина в Суздале. Лично. Под руку, которой другие мечтали просто коснуться.
Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Когда мы подъехали к суздальскому кремлю, там стояла толпа, войти было уже невозможно на территорию кремля. Всё население знало. И поголовно готово было встречать Гагарина».
Постановочные кадры запуска ракеты-носителя, которые вслед за Гагариным облетели планету, снимали уже после полета, специально для кинохроники. Современники же запомнили его другим: сияющие карие глаза, очаровательная улыбка и ни грамма тщеславия. Он оказался буквально - выше всего этого.
Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «Он больше не принадлежал окончательно и бесповоротно себе, семье. Он уже принадлежал обществу. Но при каждой свободной минуте даже в ущерб своему здоровью, он старался посвятить эти минуты свободные семье. Кроме как Валюша, он никогда свою жену по-другому не называл. Безумно любил своих девчонок, называл «болтушки-хохотушки»».
Когда сила земного тяготения немного ослабла, Гагарин вновь приступил к тренировкам. Ходили слухи, что он мог возглавить советский «лунный экипаж». Во всяком случае новую командировку в космос ему пообещал лично Сергей Королев. Но Вселенная распорядилась иначе. В марте тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года СССР погрузился в траур. В окрестностях деревни Новосёлово Владимирской области потерпел крушение учебный самолет, на борту которого были Юрий Гагарин и его напарник Владимир Серёгин. Официальная причина катастрофы до сих пор не названа.
Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза открыли в середине семидесятых. 16-метровое гранитное крыло самолета в воронке из черного камня. Скромный от природы, сам Гагарин едва ли рассчитывал на столь монументальное бессмертие, но на земле дали слово. К полувековой годовщине со дня трагедии, к пятидесятилетию космического триумфа здесь должен был «приземлиться» настоящий «Миг-29». Принципиально обновить мемориал делом чести считал космонавт, дважды герой Союза Алексей Леонов. С этим проектом он, как в открытый космос, вышел к властям региона, и до последнего был уверен, что в этом межзведном пространстве он не одинок.
Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза: "Это очень правильно. Если раньше мы не могли этого сделать, потому что было в зачаточном состоянии, то сейчас это достаточно много культурных ценностей собрано там. И если мы хотим, чтобы люди знали, как у нас всё это было, мы должны это сделать. Это очень важный культурный очаг".
Очаг разгорелся в апреле 2019-го. Пожаром в Новоселове был уничтожен гостевой дом Гагарина и его небольшая экспозиция. Спустя еще полгода не стало Алексея Леонова. Легендарный космонавт ушел на 86 году жизни, не успев завершить начатое. «Мемориальный» самолет так и не «встал на крыло» и теперь ржавеет во дворе сгоревшего музея. Проект реконструкции больше никем не финансируется. Тлеет металл, тлеет память. Последним оплотом которой остаются ветераны.
Михаил Яшуков, руководитель общественной организации ветеранов космодрома «Байконур»: «Мы - ветераны космодрома "Байконур" считаем, что лучшая память Юрия Алексеевича Гагарина будет то, что мы сейчас делаем. Мы проводим уроки, мы издаем книги, мы выступаем перед студентами».
И благодаря этим урокам тоже юным землянам космос уже не кажется таким черным, каким запомнил его Юрий Гагарин. Темноту Вселенной растворяют звезды, Солнце и цветные пятна детских рисунков. Российские космонавты ежегодно берут их с собой на борт Международной космической станции, а Центр управления полетами организует для школьников экскурсии и видеомосты. Увидеть, как где-то высоко над землей проплывает знакомый рисунок – бесценно. Как бесценна сама связь людей во времени и пространстве.
Дарья Давыдова
«Вести-Владимир»