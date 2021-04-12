В этот день в 1961 году состоялся первый полёт человека в космос.

Проблемой реконструкции мемориала памяти Гагарина под Киржачом занялись активисты «народного фронта». Это мог быть отличный подарок к 60-летию со дня первого полета человека в космос, но к очередной годовщине власти подошли, что называется, с пустыми руками. Никто не выказывает желание профинансировать проект. Обновить мемориальный комплекс мечтал Алексей Леонов. Космонавт, дважды Герой Союза, добился того, что на аллее памяти появились стелы с именами первых членов космического экипажа. Благодаря ему в Киржач привезли настоящий истребитель, он должен был стать частью мемориального комплекса и символом надежды. Наконец, он надеялся, что в Новоселове появится и полноценный космический музей, но увы. О космосе, который однажды стал ближе и планах, которые с годами всё дальше – в нашем материале.Декорации «Байконура» в крымской степи, сценарий двухлетней выдержки и невероятно похожий на своего героя главный актер. Первый байопик о «первом человеке в космосе», увы, не встретил «горячего» интереса у прокатчиков, но, судя по отзывам, СВОЕГО зрителя всё-таки нашел и тронул.Историю жизни самого известного космонавта планеты создатели фильма уложили в сто восемь минут. Ровно столько же длился первый полет человека к звездам. Гагарин взял единственный билет на «одиночный сеанс» и занял не самое удобное кресло, но «кино» того определенно стоило.- В космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет – черный цвет. Но, может быть, когда мы будем летать дальше, к другим планетам, в другие звездные, в этом время нам понравится больше, чем голубой, черный цвет неба, так как мы к нему привыкнем.Корабль «Восток 1» уже обогнул половину земного шара, когда в Москве согласовали текст для радиоэфира. О том, что самый близкий человек так далеко, семья Гагарина узнала от другого Юрия – Левитана. Очень личное письмо, которое космонавт написал жене за сутки до полета, было рассекречено только спустя много лет, рассказывает племянница героя Тамара Филатова.Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «Написал это письмо, письмо-завещание, что он очень часто, милая моя, дорогая Валюша, конечно, я не успел многого сделать, но я жил честно. Он пишет, воспитай, пожалуйста, детей достойных нашего общества. Потом он пишет, мне может быть потом стыдно за мою такую минутную слабость. Но я считаю, что это не слабость - это сила».Сделав шаг в неизвестность, Гагарин шагнул в вечность. В одну секунду он стал сыном миллионов советских матерей, гордостью отцов и примером – для поколения еще совсем юных, но в будущем обязательно – космонавтов. Страна ликовала, встречая Гагарина как звезду, которая сойдя с небосвода, исполнила заветное желание всего человечества.Валентина Сафронова, член Совета ветеранов: «Мы ещё тогда детьми были. Как мы тогда кричали: "Ура!".Антонина Кульшина, член Совета ветеранов: «Для меня Гагарин - это первый товарищ, позволивший нам усилить наше мировоззрение, узнать нашу землю сверху, не сомневаться в том, что она такая красивая, что её надо беречь».Звездное «турне» Гагарина по Земле растянулось на три года. За это время он посетил больше тридцати стран мира и объехал почти весь союз. Сентябрь тысяча девятьсот шестьдесят третьего. Громкие заголовки областных газет в архивных подшивках. «Первый космонавт на земле Владимирской».Маргарита Сдобникова, заместитель директора по научной работе областной научной библиотеки: «У нас хранятся уникальные уже, можно сказать, вещи. Газеты тех лет. Мы можем узнать информационно и узнать стилистику тех лет, как встречали этого человека. Это было что-то невообразимое».А ведь это был большой секрет, о котором, кажется, знали все, вспоминает Алиса Аксенова. Молодому директору музея-заповедника, ей было поручено сопровождать Гагарина в Суздале. Лично. Под руку, которой другие мечтали просто коснуться.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Когда мы подъехали к суздальскому кремлю, там стояла толпа, войти было уже невозможно на территорию кремля. Всё население знало. И поголовно готово было встречать Гагарина».Постановочные кадры запуска ракеты-носителя, которые вслед за Гагариным облетели планету, снимали уже после полета, специально для кинохроники. Современники же запомнили его другим: сияющие карие глаза, очаровательная улыбка и ни грамма тщеславия. Он оказался буквально - выше всего этого.Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «Он больше не принадлежал окончательно и бесповоротно себе, семье. Он уже принадлежал обществу. Но при каждой свободной минуте даже в ущерб своему здоровью, он старался посвятить эти минуты свободные семье. Кроме как Валюша, он никогда свою жену по-другому не называл. Безумно любил своих девчонок, называл «болтушки-хохотушки»».Когда сила земного тяготения немного ослабла, Гагарин вновь приступил к тренировкам. Ходили слухи, что он мог возглавить советский «лунный экипаж». Во всяком случае новую командировку в космос ему пообещал лично Сергей Королев. Но Вселенная распорядилась иначе. В марте тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года СССР погрузился в траур. В окрестностях деревни Новосёлово Владимирской области потерпел крушение учебный самолет, на борту которого были Юрий Гагарин и его напарник Владимир Серёгин. Официальная причина катастрофы до сих пор не названа.Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза открыли в середине семидесятых. 16-метровое гранитное крыло самолета в воронке из черного камня. Скромный от природы, сам Гагарин едва ли рассчитывал на столь монументальное бессмертие, но на земле дали слово. К полувековой годовщине со дня трагедии, к пятидесятилетию космического триумфа здесь должен был «приземлиться» настоящий «Миг-29». Принципиально обновить мемориал делом чести считал космонавт, дважды герой Союза Алексей Леонов. С этим проектом он, как в открытый космос, вышел к властям региона, и до последнего был уверен, что в этом межзведном пространстве он не одинок.Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза: "Это очень правильно. Если раньше мы не могли этого сделать, потому что было в зачаточном состоянии, то сейчас это достаточно много культурных ценностей собрано там. И если мы хотим, чтобы люди знали, как у нас всё это было, мы должны это сделать. Это очень важный культурный очаг".Очаг разгорелся в апреле 2019-го. Пожаром в Новоселове был уничтожен гостевой дом Гагарина и его небольшая экспозиция. Спустя еще полгода не стало Алексея Леонова. Легендарный космонавт ушел на 86 году жизни, не успев завершить начатое. «Мемориальный» самолет так и не «встал на крыло» и теперь ржавеет во дворе сгоревшего музея. Проект реконструкции больше никем не финансируется. Тлеет металл, тлеет память. Последним оплотом которой остаются ветераны.Михаил Яшуков, руководитель общественной организации ветеранов космодрома «Байконур»: «Мы - ветераны космодрома "Байконур" считаем, что лучшая память Юрия Алексеевича Гагарина будет то, что мы сейчас делаем. Мы проводим уроки, мы издаем книги, мы выступаем перед студентами».И благодаря этим урокам тоже юным землянам космос уже не кажется таким черным, каким запомнил его Юрий Гагарин. Темноту Вселенной растворяют звезды, Солнце и цветные пятна детских рисунков. Российские космонавты ежегодно берут их с собой на борт Международной космической станции, а Центр управления полетами организует для школьников экскурсии и видеомосты. Увидеть, как где-то высоко над землей проплывает знакомый рисунок – бесценно. Как бесценна сама связь людей во времени и пространстве.Дарья Давыдова«Вести-Владимир»