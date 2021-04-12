Её показу были присущи яркие цвета, необычный крой, незаурядные дизайнерские решения.

Дизайнер из Владимира Наталья Рязанова победила в номинации «Самая смелая коллекция» международного конкурса «KIDS FASHION AWARDS».Её показу были присущи яркие цвета, необычный крой, незаурядные дизайнерские решения.«Проделана колоссальная работа – недели подготовки, множество репетиций, всё благодаря слаженному труду всей команды. Девочки, мои крутые, чёткие, классные и самые красивые модели! Вы расцвели сегодня на подиуме! Люблю всем сердцем каждую из вас», - поделилась эмоциями после успеха Наталья Рязанова.Добавим, что в жюри и экспертном совете конкурса традиционно присутствуют признанные авторитеты в различных областях моды, искусства, театра и кино, телевидения и шоу-бизнеса.