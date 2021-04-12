Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено выбрать получателей техники, организовать её приёмку и обеспечить сохранность.

Департамент имущественных и земельных отношений уполномочен принять от руководства Москвы 50 низкопольных автобусов «ЛИАЗ». Об этом сообщили в обладминистрации.Все автомашины произведены на Ликинском автобусном заводе в 2011 году. Все они будут переданы городам и районам региона.Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено выбрать получателей техники, организовать её приёмку и обеспечить сохранность.Напомним, что в конце 2020 года Владимирская область уже 50 аналогичных транспортных средств.