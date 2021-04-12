Транспорт марки ЛИАЗ получен на безвозмездной основе.

По распоряжению администрации Департаменту имущественных и земельных отношений поручено принять 50 низкопольных автобусов большого класса.Они будут переданы муниципальным образованиям области. Также поручено определить получателей, организовать прием и обеспечить сохранность автобусов.Напомним, что Москва уже подарила Владимиру . Речь идет о марки ЛиАЗ-529221 2011 года выпуска. Которые отвечают экологическим нормам Евро-4 и находятся в хорошем состоянии. Эти автобусы были выведены из состава столичного автопарка. в декабре 20202 года.