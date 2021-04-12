На суде племянник раскаялся и признал свою вину.

Муромский городской суд приговорил к четырём годам колонии 23-летнего парня, который пытался убить родного дядю. Об этом сообщили в СУ СК по Владимирской области.В ходе процесса выяснилось, что 27 октября 2020 года молодой человек и будущая жертва отмечали день рождения родственницы. Во время застолья произошла ссора, которая после нескольких рюмок алкоголя переросла в драку.Племянник избил мужчину, нанеся ему 10 ударов по голове. Далее агрессор начал душить дядю, а потом ударил ножом в шею.Решив, что соперник умер, парень ретировался с места преступления, а по дороге выбросил и орудие нападения.Однако спустя некоторое время пострадавший пришёл в себя и попросил помощи у соседей. Скорая помощь спасла потерпевшего.На суде племянник раскаялся и признал свою вину.