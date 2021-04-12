Один человек погиб в аварии на М-7 в Петушинском районе. Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье. По предварительной информации ГИБДД, автомобиль Лада Калина врезался в попутный

Один человек погиб в аварии на М-7 в Петушинском районе. Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье. По предварительной информации ГИБДД, автомобиль Лада Калина врезался в попутный грузовик, от удара легковушку выбросило в кювет прямо на опору ЛЭП. В Ладу пришелся боковой удар – левую пассажирскую дверь вмяло внутрь салона. Пострадавшего водителя пришлось извлекать из искореженного