Вечером 11 апреля на территории ТЭЦ-2 в Барнауле произошло частичное обрушение дымовой трубы, передает телеканал . В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео ..

Вечером 11 апреля на территории ТЭЦ-2 в Барнауле произошло частичное обрушение дымовой трубы, передает телеканал "". В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео последствия произошедшего. На записи видно, что часть трубы отсутствует. О причинах произошедшего не сообщается.