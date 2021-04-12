Злоумышленник обещал гражданам помощь в покупке лизингового автомобиля по выгодной цене и забирал у них предоплату. В дальнейшем он менял номер телефона и скрывался...

Оперативниками ОМВД России по Рязанскому району задержан 38–летний приезжий по подозрению в мошенничестве под предлогом продажи автомобиля.По предварительной версии, злоумышленник обещал гражданам помощь в покупке лизингового автомобиля по выгодной цене и забирал у них предоплату. В дальнейшем под разными предлогами он откладывал возможность просмотра автомобиля, после чего менял номер телефона и скрывался, распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению. Установлено, что по такой схеме аферист похитил обманным путем 955 тысяч рублей у жителя Краснодарского края, который приехал в Москву для совершения сделки.Следственным отделением ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Рязанском проспекте, где тот снимал квартиру. Им оказался 38-летний приезжий. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18