Юрист Алексей Гатин прокомментировал заявление Министерства финансов о том, что налоги в России самые низкие.

Юрист Алексей Гатин прокомментировал заявление Министерства финансов о том, что налоги в России самые низкие.В четверг, 8 апреля, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) появились данные опроса граждан. Большинство россиян (52%) назвали собственное налоговое бремя достаточным, треть (36%) – чрезмерным. И лишь единицы (1%) заявили, что отдают слишком мало налогов государству.Результаты прокомментировали в Министерстве финансов. Представители ведомства заявили, что налоги в России – одни из самых низких в мире. Они отметили, что в России ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) составляют 13% и 15%, одновременно с этим в других государствах этот показатель доходит до 35%.Управляющий партнер юридической компании "Закон и налоги" Алексей Гатин прокомментировал слова Минфина. Эксперт уверен: россияне действительно платят много. Он рассказал, что налог 35%, о котором говорят в ведомстве, отдают в Америке лишь те, кто получает высокие зарплаты – сотни тысяч долларов.По словам Гатина, нынешняя налоговая система в России несправедливая. Если на Западе перед налоговой отчитываются в основном только богатые граждане, то в России – и богатые, и бедные. Эксперт добавил, что если бы такая нагрузка была в США, то их бюджет недополучил бы 34% налогов."Так что от наших "низких" налогов выигрывают только богатые", – заключил Гатин.