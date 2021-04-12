Москвичи смогут заниматься спортом бесплатно благодаря проектам НКО. Жителям столицы предлагают поучастовать в забегах, научиться играть в гольф, баскетбол и настольный теннис.

Москвичи смогут заниматься спортом бесплатно благодаря проектам НКО. Жителям столицы предлагают поучастовать в забегах, научиться играть в гольф, баскетбол и настольный теннис.В рамках движения "Паркран" с 3 апреля в столичных парках возобновились забеги на пятикилометровые дистанции. Они проходят в 18 зонах отдыха Москвы каждую субботу.Принять участие и проверить свои силы и выносливость может любой желающий. Возраст и уровень подготовки значения не имеют. Дистанцию в пять километров можно пройти даже пешком.Для школьников НКО подготовили специальные спортивные программы. Так, проект "Гольфенок – активный, здоровый, жизнерадостный ребенок" создан для профилактики проблем избыточного веса у подрастающего поколения.Ребята постигают азы игры в гольф, а родители узнают о пользе этого вида спорта для иммунитета ребенка. Также можно получить много интересной информации о рационе гольфистов.Совместить приятное с полезным можно на тренировках в спортивном клубе "Восход". Там проходят тренировки по баскетболу и настольному теннису на английском языке.В Москве созданы все условия для активного образа жизни. Сейчас для любителей спорта доступны 27 тысяч мест в разных районах города. В ближайшие годы в Москве построят около 30 спортивных объектов, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.Один из спорткомплексов появится в районе Некрасовка. Он будет состоять из 12 функциональных зон. Там можно будет заняться игровыми видами спорта, единоборствами, покататься на катке, поплавать в бассейне.