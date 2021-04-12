На этот раз полностью сгорела грузовая Газель. Около 9 часов вечера 10 апреля спасатели получили сигнал о возгорании автомобиля в селе Суромна Суздальского района. Пожарные потушили машину

На этот раз полностью сгорела грузовая Газель. Около 9 часов вечера 10 апреля спасатели получили сигнал о возгорании автомобиля в селе Суромна Суздальского района. Пожарные потушили машину на 5 квадратных метрах, никто не пострадал. Тушили Газель 6 человек, причину возгорания устанавливают специалисты МЧС. Фото МЧС области.