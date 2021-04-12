Во время обыска по месту проживания задержанной полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, а также бланки миграционных карт, штампы и печати миграционных органов и иных организаций...

«Сотрудниками 8 отделения уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержана 61-летняя жительница Подмосковья, подозреваемая в организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестная гражданка занимается изготовлением для гостей столицы поддельных бланков и документов для беспрепятственного их нахождения и передвижения по территории Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали 61-летнюю подозреваемую. Установлено, что злоумышленница организовала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем их фиктивной постановки на миграционный учет, получив за это денежное вознаграждение в сумме 6500 рублей.Во время обыска по месту проживания задержанной полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, а также бланки миграционных карт, штампы и печати миграционных органов и иных организаций, которые направлены на экспертизу.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание иных участников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18