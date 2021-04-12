Во время обыска по месту проживания задержанной полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, а также бланки миграционных карт, штампы и печати миграционных органов и иных организаций...
«Сотрудниками 8 отделения уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержана 61-летняя жительница Подмосковья, подозреваемая в организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестная гражданка занимается изготовлением для гостей столицы поддельных бланков и документов для беспрепятственного их нахождения и передвижения по территории Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали 61-летнюю подозреваемую. Установлено, что злоумышленница организовала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем их фиктивной постановки на миграционный учет, получив за это денежное вознаграждение в сумме 6500 рублей.
Во время обыска по месту проживания задержанной полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, а также бланки миграционных карт, штампы и печати миграционных органов и иных организаций, которые направлены на экспертизу.
Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание иных участников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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