Во Владимире с 13 по 19 апреля пройдет IV Танеевский , посвящённый выдающемуся композитору и музыканту. В 2021 году исполняется 165 лет с дня рождения Сергея Танеева. Откроют и завершат ..

Во Владимире с 13 по 19 апреля пройдет IV Танеевский , посвящённый выдающемуся композитору и музыканту. В 2021 году исполняется 165 лет с дня рождения Сергея Танеева.Откроют и завершат мероприятие концерты Владимирского губернаторского симфонического оркестра.В рамках программы «Народная консерватория» состоится творческая встреча с Артёмом Варгафтиком, а Квартет имени Танеева проведёт мастер-класс для учащихся Владимирского областного музыкального колледжа и воспитанников других музыкальных учреждений города.18 и 19 апреля в областной столице сольный концерт даст всемирно известный пианист Марк-Андре Амлен.Полная программа фестиваля выглядит следующим образом: