Партия пенсионеров включилась в предвыборную гонку на посты в Госдуме Российской Федерации. Выборы пройдут осенью 2021ого года. Свой политический тур лидеры партии начали во Владимире. И

Партия пенсионеров включилась в предвыборную гонку на посты в Госдуме Российской Федерации. Выборы пройдут осенью 2021ого года. Свой политический тур лидеры партии начали во Владимире. И неспроста. Треть населения региона – пенсионеры, а это 450 тысяч человек. Основной акцент в программе партии ставится на улучшение условий жизни граждан пенсионного возраста. Лидеры партии уверены, предложенной государством