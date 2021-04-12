Проводимые работы позволят облегчить работу переписчикам, а респонденты, самостоятельно переписывающиеся на портале «Госуслуг», − смогут определить свои дома в общем списке.

Во Владимирской области в преддверии сентябрьской переписи населения заполняют адресные «пробелы» на домах. На них отсутствуют номерные знаки, а значит объекты невозможно будет идентифицировать владельцам на портале «Госуслуг».Отсутствие объясняется тем, что во время регистраторского обхода в 2019 году они не были введены в эксплуатацию.«Проводимые работы позволят облегчить работу переписчикам, а респонденты, самостоятельно переписывающиеся на портале «Госуслуг», − смогут определить свои дома в общем списке», - уточнили во Владимирстате.В ведомстве напоминают, что таблички позволяют ориентироваться экстренным службам во время вызова.