Продукция выявлена на мелкооптовой фруктово-овощной базе.

За первый квартал 2021 года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели 33 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 25 внеплановых проверок по контролю за выполнением предписаний, а также 8 плановых рейдовых осмотров территорий на предмет выявления карантинных объектов.В ходе мероприятий по выявлению запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции выявлено 29,78 кг растительной продукции, попадающей под действие специальных экономических мер (свежие груши, лайм). Продукция выявлена на мелкооптовой фруктово-овощной базе. Запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята и уничтожена механическим путем.