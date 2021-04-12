В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Инициатива объявить День космонавтики, отмечаемый ежегодно 12 апреля, государственным праздником и нерабочим днем, встретила поддержку 48% россиян, среди сограждан в возрасте 25-34 лет эту идею одобряют 55% респондентов, молодежи до 24 лет - 54% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".Главным аргументом сторонников инициативы является возможность подчеркнуть выдающиеся достижения страны в освоении космоса.Председатель межрегионального общественного объединения "Здоровый выбор" Александр Корсунов обратился в Минтруд с предложением сделать День космонавтики государственным праздником и нерабочим днем.В свою очередь, 30% россиян полагают, что реализовывать данную инициативу нет необходимости, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такую идею не поддерживают около половины респондентов (44%), отмечают в SuperJob.ru. Основной аргумент этой категории участников опроса состоит в том, что дополнительный праздничный выходной день неизбежно повлечёт за собой потери в экономике.Затруднился определиться со своим отношением к идее объявить День космонавтики праздничным выходным днем каждый пятый россиянин (22%).Опрос был проведён 6-7 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 373 населённых пунктах, во всех федеральных округах.