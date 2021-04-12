В результате проведения акции из незаконного оборота изъято почти 150 грамм запрещенных веществ.

Мероприятия, направленные на пресечение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, проходили на территории Владимирской области с 15 по 26 марта текущего года.В них приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и других служб и подразделений УМВД России по Владимирской области, территориальные подразделения МВД России на районном уровне, специалисты в сфере профилактики и лечения наркомании, волонтёры.В ходе проведения антинаркотической акции в полицию поступило более 30 обращений от граждан.Преимущественно обращения касались информации о фактах противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Каждое сообщение было зарегистрировано в установленном порядке, проведены проверочные мероприятия.Кроме того, поступали обращения по вопросам оказания квалифицированной помощи, получения консультаций по лечению и реабилитации наркозависимых.С целью выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками полиции совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних проведены 27 рейдов, в ходе которых проверены 211 мест массового пребывания подростков и молодёжи. Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ПДН территориальных подразделений МВД России на районном уровне, представителями органов местного самоуправления провели 16 профилактических мероприятий антинаркотической направленности на базе общеобразовательных и средних специальных учебных заведений.В результате проведения первого регионального этапа акции из незаконного оборота изъято почти 150 грамм запрещенных веществ. Возбуждено 8 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 – по фактам незаконных сбытов наркотических и психотропных средств, 2 – по фактам хранения запрещённых веществ.Сотрудниками полиции составлено 23 протокола об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, из них: 20 – за потребление наркотических средств без назначения врача, 3 – за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.