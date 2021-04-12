В реанимацию её доставили с термическими ожогами 2-3 степени лица, верхних и нижних конечностей.

В муромском районе женщина едва не погибла, сжигая траву возле дома. По информации портала , в субботу, 10 апреля, в 14.40 в отдел надзорной деятельности и профилактической работы поступило сообщение из приёмного покоя третей городской больницы о том, что в отделение реанимации поступила женщина 1962 года рождения с термическими ожогами 2-3 степени лица, верхних и нижних конечностей. Женщина пострадала от пламени при сжигании сухой растительности в селе Панфилово Муромского района. Проводится проверка.Фото пресс-службы МЧС.