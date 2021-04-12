В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» сотрудники полиции УВД по ЮЗАО провели профилактические занятия...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» сотрудники полиции УВД по ЮЗАО провели профилактические занятия.Старшим оперуполномоченным Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО капитаном полиции Галиной Шиндаковой, инспектором Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Котловка лейтенантом полиции Наталией Пожидаевой, совместно с председателем Молодежной палаты района Котловка проведены профилактические беседы с подростками.Сотрудники полиции рассказали ученикам 8-х и 9-х классов ГБОУ Школы № 626 о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Основной целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.Старший оперуполномоченный ОНК УВД капитан полиции Галина Шиндакова объяснила молодежи о вреде и влиянии запрещенных веществ на организм человека и о современных способах вовлечения в преступную деятельность посредством сети Интернет. Учащиеся получили ответы на все интересующие вопросы и поблагодарили за интересную беседу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129 75-56