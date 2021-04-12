Президент России Владимир Путин в День космонавтики прибыл в Саратовскую область. В городе Энгельс глава государства посетил место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Сейчас здесь находится Парк покорителей космоса.

Президент России Владимир Путин в День космонавтики прибыл в Саратовскую область. В городе Энгельс глава государства посетил место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Сейчас здесь находится Парк покорителей космоса.Президента в поездке сопровождают спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.Планируется, что во время поездки в Энгельс президент проведет совещание о развитии космической отрасли и встречу с главой региона.В Парке покорителей космоса в Энгельсе президент возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину. Парк разбит на месте приземления первого космонавта планеты.С инициативой благоустроить это место выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ.Строительство парка началось в марте прошлого года. Это уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом, наполненный современными технологиями.В парке высадили деревья, обновили дорожки, сделали освещение, проложили велосипедную дорожку. Создание парка позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, ее написавших, уверен спикер Госдумы.