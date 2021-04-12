Тревожное известие обсуждается в СМИ. Появилась информация о том, что перелеты в жаркую страну прекращаются из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.

Тревожное известие обсуждается в СМИ. Появилась информация о том, что перелеты в жаркую страну прекращаются из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.По имеющимся данным, блокируется пересадочный пункт при трансфере. Для наших соотечественников въезд в Турцию теперь закрыт. Кроме того, стало известно, что ранее россияне стали все чаще отказываться от поездок на курорты этой страны.Недавно в СМИ появились сообщения о росте числазаболевших коронавирусной инфекцией. Для россиян, которые возвращаются из Турции, могут ввести двухнедельный карантин.Отметим, ранее пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о возможном прекращении авиасообщения с Турцией. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в правительство.Напомним, в начале апреля несколькогосударств признали Турцию эпидемиологически опасной странойиз-за высоких темпов заболеваемости COVID-19 и появления новых штаммов вируса. По данным статистики, в последние дни суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что являетсярекордом с начала пандемии коронавируса.