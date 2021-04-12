«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером международного театрального онлайн-фестиваля «Театр. Территория единения», который проходит во Владимире с 9 по 20 апреля.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером международного театрального онлайн-фестиваля «Театр. Территория единения», который проходит во Владимире с 9 по 20 апреля. Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – малую сцену Владимирского академического театра драмы – проводным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Доступ в сеть позволил заказчику организовать качественную видеотрансляцию мероприятия в социальной сети Владимирского академического театра драмы. Открытие фестиваля состоялось