В окрестностях деревни Смирновка в Кемеровской области рыбак вышел на льдину и та, отколовшись, понесла его по течению. Мужчину несло в сторону деревни Береговая, передает сайт . Об этом он и ..

В окрестностях деревни Смирновка в Кемеровской области рыбак вышел на льдину и та, отколовшись, понесла его по течению. Мужчину несло в сторону деревни Береговая, передает сайт . Об этом он и сообщил в экстренные службы, дозвонившись туда по телефону. На подмогу ему вышли спасатели на лодке. Рыбака сняли с льдины, он не пострадал.